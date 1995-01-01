دعوة وسائل الإعلام لتغطية المباراة الودية في كرة السلة بين فريق الجيش اللبناني ونجوم كرة السلة اللبنانية "القدامى"

الأربعاء, 02 آب 2023

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بدعوة وسائل الإعلام إلى تغطية المباراة الودية في كرة السلة بين فريق الجيش اللبناني ونجوم كرة السلة اللبنانية (القدامى) لمناسبة عيد الجيش الــ 78.

- المكان: مجمع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري- مار روكز.

- الزمان: السبت الواقع فيه 5/ 8/ 2023 الساعة 16.30.

- ملاحظة: يسمح لوسائل الإعلام بنقل مباشر للمباراة