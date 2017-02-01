دعوة وسائل الإعلام لتغطية حفل إطلاق مشروع إعادة طوافات نوع AB-212 (Agusta-bell) إلى الخدمة

الأربعاء, 08 كانون الثاني 2020

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع حفل إطلاق مشروع إعادة طوافات نوع AB-212 ((Agusta-Bell المتوقفة عن الطيران منذ العام 1990 إلى الخدمة، بحضور عدد من المدنيين والضباط، وفقاً لما يلي:

- المكان: قاعدة بيروت الجوية.

- الزمان: يوم الخميس الواقع في 9 / 1 / 2020 الساعة 9.30.

• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 162405 / 03.