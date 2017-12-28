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دعوة وسائل الإعلام لتغطية حفل افتتاح المدرسة الإقليمية لنزع الألغام وتخريج دورة خبير متفجرات
الأربعاء, 28 شباط 2018
تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع حفل افتتاح المدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية في لبنان وتخريج دورة خبير متفجرات، يحضره عدد من السفراء والملحقين العسكريين، وممثلون عن الجهات المانحة والمنظمات والجمعيات العاملة في مجال العمليات الإنسانية للأعمال المتعلقة بالألغام.
- المكان: ثكنة سعيد الخطيب - حمانا.
- الزمان: يوم الجمعة الواقع فيه 2 / 3 / 2018 الساعة 11.00.
• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف الخلوي: 902208 / 03 .