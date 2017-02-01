دعوة وسائل الإعلام لتغطية حفل تخريج وتوزيع إفادات على أساتذة ومدرّسين تابعوا دورة "إعداد ناشط في مجال التوعية من مخاطر الألغام"

الأربعاء, 13 شباط 2019

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع حفل تخريج وتوزيع إفادات على أساتذة ومدرّسين (مرشدين صحيين) في المدارس الرسمية ومراكز الإرشاد والتوجيه التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، بعد أن أنهوا دورة "إعداد ناشط في مجال التوعية من مخاطر الألغام" وذلك بحضور بعض السلطات الرسمية والأجنبية إلى جانب عدد من المدنيين والضباط.



- المكان: ثكنة سعيد الخطيب - حمانا.

- الزمان: يوم الجمعة الواقع فيه 15 / 2 / 2019 الساعة 9.30.