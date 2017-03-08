دعوة وسائل الإعلام لتغطية حفل تدشين القسم الإقليمي التابع لمديرية التعاون العسكري – المدني (CIMIC)

الاثنين, 06 آذار 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع حفل تدشين القسم الإقليمي التابع لمديرية التعاون العسكري – المدني (CIMIC)، والذي جرى إنشاؤه بتمويل من مملكة هولندا في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني. يحضر الحفل شخصيات رسمية وروحية واجتماعية.

- المكان: معسكر عرمان للتدريب - طرابلس.

- الزمان: يوم الأربعاء الواقع فيه 8/3/2017 الساعة 9.30.

- ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف الخلوي: 877888 / 71 .