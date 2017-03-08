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دعوة وسائل الإعلام لتغطية حفل تدشين القسم الإقليمي التابع لمديرية التعاون العسكري – المدني (CIMIC)
الاثنين, 06 آذار 2017
تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع حفل تدشين القسم الإقليمي التابع لمديرية التعاون العسكري – المدني (CIMIC)، والذي جرى إنشاؤه بتمويل من مملكة هولندا في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني. يحضر الحفل شخصيات رسمية وروحية واجتماعية.
- المكان: معسكر عرمان للتدريب - طرابلس.
- الزمان: يوم الأربعاء الواقع فيه 8/3/2017 الساعة 9.30.
- ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف الخلوي: 877888 / 71 .