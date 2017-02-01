دعوة وسائل الإعلام لتغطية حفل توقيع رسمي على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

الأربعاء, 29 كانون الثاني 2020

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حول المساعدة التي تقدمها هذه القوات في مجال الأنشطة المتعلقة بإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وفقاً لما يلي:



- المكان: ثكنة سعيد الخطيب - حمانا.

- الزمان: يوم الخميس الواقع في 30 / 1 / 2020 الساعة 9.00.