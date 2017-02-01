دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع ألبسة شتوية على طلاب مدارس

الجمعة, 14 كانون الأول 2018

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع ألبسة شتوية (معاطف)، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني (CIMIC) وبتمويل من وحدة التعاون العسكري – المدني في السفارة الأميركية (CMSE)، وفقاً لما يلي:



- مكان التوزيع: ثانوية جبيل الرسمية - جبيل.

- الزمان: يوم الإثنين الواقع فيه 17 / 12 / 2018 الساعة 10.30.



• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 272766 / 70.