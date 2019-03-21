دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية في بعض أحياء مدينة طرابلس

الخميس, 26 كانون الأول 2019

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع حصص غذائية وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني (CIMIC) بتمويل من منظمة "Spirit of America" وبعض الجهات المانحة اللبنانية بحضور عناصر من وحدة التعاون العسكري – المدني في السفارة الأميركية CMSE، وفقاً لما يلي:

- مكان التوزيع: مدينة طرابلس (القبة، التبانة، جبل محسن، باب الرمل والميناء).

- الزمان: يوم الجمعة الواقع في 27 /12 /2019 الساعة 9.00.

• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 108886/ 03 .