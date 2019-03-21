دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية في بعض أحياء مدينة طرابلس

الخميس, 02 كانون الثاني 2020

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع حصص غذائية وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني ((CIMIC بتمويل من السيد عبد الناصر المير، وفقاً لما يلي:

- مكان التوزيع: مدينة طرابلس (الأسواق الداخلية القديمة).

- الزمان: يوم الجمعة الواقع في 3 / 1 / 2020 الساعة 8.00.

• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 108886 / 03 .