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دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية في مدينة طرابلس
الثلاثاء, 05 حزيران 2018
تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو /1000/ حصة غذائية على عددٍ من العائلات في مدينة طرابلس، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني (CIMIC) وبتمويل من دار الإفتاء، وفقاً لما يلي:
- أمكنة التوزيع: باب التبانة، القبة، الميناء وباب الرمل ـــ طرابلس.
- الزمان ونقطة تجمع الإعلاميين: يوم الأربعاء الواقع فيه 6 / 6 / 2018 الساعة 8.30 مستديرة أبو علي ــ طرابلس.
• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 254438 / 03 .