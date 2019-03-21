دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية في مدينة طرابلس"التبانة وجبل محسن"

الاثنين, 14 تشرين الأول 2019

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع حصص غذائية وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني (CIMIC)، وفقاً لما يلي:

مكان التوزيع: مدينة طرابلس (التبانة – جبل محسن).

مدينة طرابلس (التبانة – جبل محسن). الزمان: يومي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 15و16 / 10 / 2019 الساعة 9.00.