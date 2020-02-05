دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع علب لحفظ الطعام Lunch Box

الأربعاء, 26 شباط 2020

تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو /20.000/ علبة لحفظ الطعام Lunch Box، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني ((CIMIC، مقدّمة هبة من وحدة التعاون العسكري – المدني في السفارة الأميركية (CMSE)، وفقاً لما يلي:

- مكان التوزيع: المدارس الرسمية في جميع المناطق اللبنانية.

- الزمان: يومي الخميس والجمعة الواقعين في 27و28/ 2/ 2020.



• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم التنسيق مع الضباط المعنيين على الأرقام التالية:

- منطقة البقاع: النقيب مختار الديراني : 330696 /03.

- منطقتي بيروت وجبل لبنان: النقيب دلال الشمالي: 650692/ 70.

- منطقة الجنوب: الملازم أول سامي صباح: 976666/ 76.

- منطقة الشمال: العقيد الركن ميشال فرح: 254438/ 03.