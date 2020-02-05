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دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية توزيع علب لحفظ الطعام Lunch Box
الأربعاء, 26 شباط 2020
تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو /20.000/ علبة لحفظ الطعام Lunch Box، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني ((CIMIC، مقدّمة هبة من وحدة التعاون العسكري – المدني في السفارة الأميركية (CMSE)، وفقاً لما يلي:
- مكان التوزيع: المدارس الرسمية في جميع المناطق اللبنانية.
- الزمان: يومي الخميس والجمعة الواقعين في 27و28/ 2/ 2020.
• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم التنسيق مع الضباط المعنيين على الأرقام التالية:
- منطقة البقاع: النقيب مختار الديراني : 330696 /03.
- منطقتي بيروت وجبل لبنان: النقيب دلال الشمالي: 650692/ 70.
- منطقة الجنوب: الملازم أول سامي صباح: 976666/ 76.
- منطقة الشمال: العقيد الركن ميشال فرح: 254438/ 03.