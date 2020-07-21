دعوة وسائل الإعلام لتغطية مؤتمر صحفي لرئيس غرفة الطوارىء المتقدمة

الجمعة, 28 آب 2020

تدعو قيادة الجيش – مديرية التوجيه وسائل الإعلام لتغطية مؤتمر صحفي يعقده العميد الركن سامي الحويك رئيس غرفة الطوارىء المتقدمة، بهدف شرح ما تمّ إنجازه في مجالات: إزالة الأنقاض، رفع الركام، مسح الأضرار وتوزيع المساعدات على المتضرّرين جرّاء الإنفجار الكارثي في مرفأ بيروت، وتحديد آلية العمل والخطوات اللاحقة التي ستتخذ في هذا الإطار.

المكان: مبنى بلدية بيروت.

الزمان: السبت الواقع فيه 29 / 8 /2020 الساعة 11.00.

• ملاحظة: تسهيلاً للعمل والتغطية، يرجى الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 162405/ 03.