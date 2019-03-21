دعوة وسائل الإعلام لتغطية ورشتي عمل

الجمعة, 05 نيسان 2019

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وحضور ورشتي عمل حول "العبوات غير النظامية" و"التوعية من مخاطر الأجسام المتفجرة في ما خص النازحين السوريين" بدعم من الحكومة النروجية والولايات المتحدة الأميركية ومركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام لأهداف إنسانية GICHD والصندوق الدولي للطفولة في لبنان UNICEF بالتعاون مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، وحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية وممثلين عن المنظمات العاملة في مجال التوعية من مخاطر الألغام.