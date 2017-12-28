دعوة وسائل الإعلام لتغطية وقائع المؤتمر الإقليمي الثامن

الاثنين, 12 شباط 2018

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع المؤتمر الإقليمي الثامن، بعنوان:"دعم الاستقرار والتنمية بالدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط"، والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحضور شخصيات سياسية وأمنية ودبلوماسية وأكاديمية،

اعتباراً من 19/ 2/ 2018 ولغاية 23/ 2/ 2018، وذلك وفقاً لما يلي:

- حفل الإستقبال وافتتاح المؤتمر: في النادي العسكري المركزي – المنارة، بتاريخ 19/ 2/ 2018 الساعة 8.00 مساءً.



- الجلسة العامة الافتتاحية: في فندق مونرو- بيروت، بتاريخ 20/ 2/ 2018 الساعة 9.00 صباحاً.



- الجلسة العامة الختامية: في فندق مونرو- بيروت، بتاريخ 23/ 2/ 2018 الساعة 9.00 صباحاً.



• ملاحظات:

- يحضر الإعلاميون قبل ساعة من التواقيت المذكورة أعلاه.

- لمزيد من الاستفسار: الاتصال بالضابط المنسق على الرقم 988966/ 70.