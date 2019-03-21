دعوة وسائل الإعلام لتغطية وقائع المؤتمر التاسع

الخميس, 21 آذار 2019

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع المؤتمر التاسع، بعنوان: "الذكاء الإصطناعي في الأمن والدفاع (AISD2019)"، والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحضور شخصيات سياسية وأمنية ودبلوماسية وأكاديمية، اعتباراً من 26 /3/ 2019 ولغاية 29 /3/ 2019، وذلك وفقاً لما يلي:



- حفل الإستقبال وافتتاح المؤتمر: في لو رويال أوتيل – الضبية، بتاريخ 26 /3 /2019 الساعة 8.00 مساءً.

- الجلسة العامة الافتتاحية: في لو رويال أوتيل – الضبية، بتاريخ 27 /3 /2019 الساعة 9.30 صباحاً.

- الجلسة العامة الختامية: في لو رويال أوتيل – الضبية، بتاريخ 29 /3/ 2019 الساعة 9.30 صباحاً.

لذا تدعو هذه القيادة، وسائل الإعلام الراغبة بتغطية وقائع المؤتمر إلى وجوب إيداع مديرية التوجيه حتى تاريخ 23 /3 /2019 حداً أقصى المستندات التالية:

- لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين.

- صورة عن بطاقة الهوية لكل مندوب، عبر البريد الإلكتروني: press@lebarmy.gov.lb

• ملاحظات:

- يحضر الإعلاميون قبل ساعة من التواقيت المذكورة أعلاه.

- يمكن الاطلاع على برنامج المؤتمر، على العنوان https://aisd2019.army.gov.lb/

- لمزيد من الاستفسار: الاتصال بالضابط المنسق على الرقم 988966/ 70