دعوة وسائل الإعلام لتغطية وقائع المؤتمر التاسع

الخميس, 21 آذار 2019

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع المؤتمر التاسع، بعنوان: "الذكاء الإصطناعي في الأمن والدفاع (AISD2019)"، والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحضور شخصيات سياسية وأمنية ودبلوماسية وأكاديمية، اعتباراً من 26 /3/ 2019 ولغاية 29 /3/ 2019، وذلك وفقاً لما يلي:


- حفل الإستقبال وافتتاح المؤتمر: في لو رويال أوتيل –  الضبية،  بتاريخ 26 /3 /2019 الساعة 8.00 مساءً.
- الجلسة العامة الافتتاحية: في لو رويال أوتيل –  الضبية، بتاريخ 27 /3 /2019 الساعة 9.30 صباحاً.
- الجلسة العامة الختامية: في لو رويال أوتيل –  الضبية، بتاريخ  29 /3/ 2019 الساعة 9.30 صباحاً.

 

لذا تدعو هذه القيادة، وسائل الإعلام الراغبة بتغطية وقائع المؤتمر إلى وجوب إيداع مديرية التوجيه حتى تاريخ 23 /3 /2019 حداً أقصى المستندات التالية:
   - لائحة اسمية عامة بالمندوبين والمصورين.
  - صورة عن بطاقة الهوية لكل مندوب، عبر البريد الإلكتروني: press@lebarmy.gov.lb

 

•    ملاحظات:
           - يحضر الإعلاميون قبل ساعة من التواقيت المذكورة أعلاه.
          - يمكن الاطلاع على برنامج المؤتمر، على العنوان https://aisd2019.army.gov.lb/
          - لمزيد من الاستفسار: الاتصال بالضابط المنسق على الرقم 988966/ 70