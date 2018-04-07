دعوة وسائل الإعلام لتغطية وقائع المؤتمر العلمي الدّولي للاتحاد الأوروعربي للجيوماتيك

الاثنين, 23 نيسان 2018

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع المؤتمر العلمي الدّولي للاتحاد الأوروعربي للجيوماتيك، بعنوان: "تطبيقات الجيومورفوتري، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في علوم الأرض والبيئة"، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، والذي ينظمه الاتحاد الأوروعربي للجيوماتيك بمشاركة مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني. يحضر المؤتمر سلطات رسمية وعسكرية وهيئات ديبلوماسية وعدد من الفعاليات والمدنيين.



وذلك وفقاً لما يلي:

- حفل افتتاح المؤتمر: في الفندق العسكري المركزي( مونرو) - بيروت، بتاريخ 25 / 4 /2018 الساعة 17.00.

- الجلسة العامة الافتتاحية: في الفندق العسكري المركزي( مونرو) - بيروت، بتاريخ 26 / 4 / 2018 الساعة 9.00 صباحاً.

- الجلسة العامة الختامية: في الفندق العسكري المركزي( مونرو) - بيروت، بتاريخ 27 / 4 / 2018 الساعة 15.00.



• ملاحظات:

- يحضر الإعلاميون قبل ساعة من التواقيت المذكورة أعلاه.

- لمزيد من الاستفسار: الاتصال بالضابط المنسق على الرقم 150458 / 03