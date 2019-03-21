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دعوة وسائل الإعلام لتغطية يوم طبي وقائي مجّاني في مدينة بعلبك والجوار
الثلاثاء, 23 تموز 2019
بمناسبة عيد الجيش، تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع يوم طبي وقائي مجّاني في مدينة بعلبك والجوار بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس (الروم)، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني ((CIMIC، وفقاً لما يلي:
- المكان: مدرسة القلبين الأقدسين - بعلبك.
- الزمان: يوم السبت الواقع فيه 27/7/2019 اعتباراً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00.
- ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 650692 / 70 .