دعوة وسائل الإعلام لتغطية يوم طبي وقائي مجّاني في مدينة بعلبك والجوار

الثلاثاء, 23 تموز 2019

بمناسبة عيد الجيش، تتشرف قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع يوم طبي وقائي مجّاني في مدينة بعلبك والجوار بالتعاون مع مستشفى القديس جاورجيوس (الروم)، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـــ المدني ((CIMIC، وفقاً لما يلي:

المكان: مدرسة القلبين الأقدسين - بعلبك.

مدرسة القلبين الأقدسين - بعلبك. الزمان: يوم السبت الواقع فيه 27/7/2019 اعتباراً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00.