دعوة وسائل الإعلام لحضور وتغطية وقائع برنامج اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

الجمعة, 30 تشرين الثاني 2018

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع برنامج إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي سيقام برعاية دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وبتنظيم من المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الالغام، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP.



- المكان: مبنى المجلس النيابي - بيروت.

- الزمان: يوم الإثنين الواقع فيه 3 / 12 / 2018 الساعة 9.00 صباحاً.