دعوة وسائل الاعلام إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 400 حصة من الألبسة الشتوية على طلاب ثانوية طرابلس للبنات

الأربعاء, 29 آذار 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 400 حصة من الألبسة الشتوية على طلاب ثانوية طرابلس للبنات، بتمويل من ملتقى التأثير المدني، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني ((CIMIC ووفقاً لما يلي:

- المكان: مدينة طرابلس – منطقة الغرباء (ثانوية البنات).

- الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 30/3/2017 الساعة 9.30.

• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 877888/ 71 .