دعوة وسائل الاعلام إلى حضور وتغطية وقائع الحفل الترفيهي الذي تقيمه مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري لأبناء العسكريين الشهداء

الثلاثاء, 19 كانون الأول 2017

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ولمناسبة الأعياد المجيدة، تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية وقائع الحفل الترفيهي الذي تقيمه مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري لأبناء العسكريين الشهداء، وتتخلله أغانٍ ميلادية وتوزيع هدايا على الأولاد.

- المكان: وزارة الدفاع الوطني- قاعة العماد نجيم - اليرزة.



- الزمان: يوم السبت الواقع فيه 23 / 12 /2017 الساعة 10.30.



• ملاحظة: لمزيد من الاستفسار الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف 988966 /70.