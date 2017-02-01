دعوة وسائل الاعلام الى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 353 حصة غذائية في عرسال

الخميس, 22 حزيران 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 353 حصة غذائية على عددٍ من العائلات في بلدة عرسال، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (CIMIC) وبتمويل من ملتقى التأثير المدني، وفقاً لما يلي:

- المكان: بلدة عرسال – البقاع.

- التاريخ: يوم الجمعة الواقع فيه 23 /6/ 2017 اعتباراً من الساعة 9.00.

• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 877888 /71 .