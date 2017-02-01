دعوة وسائل الاعلام لتغطية الحفل الترفيهي لأطفال جبل محسن وباب التبانة

الأربعاء, 28 حزيران 2017

  تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع الحفل الترفيهي الذي تنظمه مديرية التعاون العسكري – المدني (CIMIC)، بالتعاون مع جمعية UTOPIA ومؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري، لعددٍ من أطفال منطقتي جبل محسن وباب التبانة.

  •  المكان: ملعب بعل الدراويش – طرابلس.
  •  الزمان: يوم الجمعة الواقع فيه 30 / 6 /2017  اعتباراً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00.

 

  • ملاحظة:  لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 877888 /71 .

 