دعوة وسائل الاعلام لتغطية حفل استقبال الطفل مهدي قشاقش

الاثنين, 17 تموز 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع حفل الاستقبال الذي سيقيمه معالي وزير الدفاع الوطني للطفل مهدي قشاقش، وذلك وفقاً لما يأتي:

المكان: وزارة الدفاع الوطني- اليرزة.

الزمان: يوم الثلاثاء الواقع في 18/7/2017 اعتباراً من الساعة 10.30.