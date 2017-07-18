دعوة وسائل الاعلام لتغطية حفل استقبال الطفل مهدي قشاقش

الاثنين, 17 تموز 2017

 تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع حفل الاستقبال الذي سيقيمه معالي وزير الدفاع الوطني للطفل مهدي قشاقش، وذلك وفقاً لما يأتي:

  • المكان: وزارة الدفاع الوطني- اليرزة.
  • الزمان: يوم الثلاثاء الواقع في 18/7/2017 اعتباراً من الساعة 10.30.
  • ملاحظة: إيداع مديرية التوجيه أسماء مندوبي وسائل الإعلام الراغبة في التغطية، وذلك عبر رقم الفاكس: 424104 /01 أو عبر البريد الإلكتروني press@lebarmy.gov.lb. وللمزيد من الاستفسار الاتصال بالضابط المنسق على رقم الهاتف: 150422/ 03.

 