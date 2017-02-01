دعوة وسائل الاعلام لتغطية عملية توزيع البسة شتوية على طلاب ثانوية البنات في طرابلس

الجمعة, 10 آذار 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع 400 حصة من الألبسة الشتوية على طلاب ثانوية طرابلس للبنات، بتمويل من ملتقى التأثير المدني، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني ( CIMIC ) ووفقاً لما يلي:

 

 - المكان: مدينة طرابلس – منطقة الغرباء (ثانوية البنات).

 

 - الزمان: يوم السبت الواقع فيه 11 /3 /2017 الساعة 9.30.


• ملاحظة:  لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 877888 /71 .

 