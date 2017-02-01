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دعوة وسائل الاعلام لتغطية عملية توزيع البسة شتوية على طلاب ثانوية البنات في طرابلس
الجمعة, 10 آذار 2017
تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع 400 حصة من الألبسة الشتوية على طلاب ثانوية طرابلس للبنات، بتمويل من ملتقى التأثير المدني، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني ( CIMIC ) ووفقاً لما يلي:
- المكان: مدينة طرابلس – منطقة الغرباء (ثانوية البنات).
- الزمان: يوم السبت الواقع فيه 11 /3 /2017 الساعة 9.30.
• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 877888 /71 .