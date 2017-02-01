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دعوة وسائل الاعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية على عدد من العائلات في مدينة طرابلس
الثلاثاء, 20 حزيران 2017
تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 400 حصة غذائية على عددٍ من العائلات في مدينة طرابلس، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (CIMIC) وبتمويل من اتحاد الجمعيات الإغاثية (URDA)، وذلك وفقاً لما يلي:
- المكان: محلة التبانة – طرابلس.
- التاريخ: يوم الخميس الواقع فيه 22 / 6 / 2017 اعتباراً من الساعة 9.00.
- ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 877888/ 71 .