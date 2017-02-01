دعوة وسائل الاعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية على عدد من العائلات في مدينة طرابلس

الثلاثاء, 20 حزيران 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 400 حصة غذائية على عددٍ من العائلات في مدينة طرابلس، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (CIMIC) وبتمويل من اتحاد الجمعيات الإغاثية (URDA)، وذلك وفقاً لما يلي:

المكان: محلة التبانة – طرابلس.

محلة التبانة – طرابلس. التاريخ: يوم الخميس الواقع فيه 22 / 6 / 2017 اعتباراً من الساعة 9.00.