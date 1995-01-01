دعوة وسائل الاعلام لتغطية عملية توزيع حصص غذائية وأمتعة شتوية

الاثنين, 09 كانون الثاني 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع 1100 حصة من الأمتعة الشتوية على عددٍ من عائلات بلدة عرسال، بتمويل من منظمة أميركية غير حكومية، وتوزيع 150 حصة غذائية على عددٍ من العائلات في محلة التبانة- طرابلس، بتمويل من السيد عبد الناصر المير، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني (CIMIC) ووفقاً لما يلي:



- المكان: بلدة عرسال ومحلة التبانة.

- الزمان: يوم الأربعاء الواقع فيه 11 /1 /2017 الساعة 9.45.



• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية في عرسال يتم التنسيق مع ضابط الارتباط على رقم الهاتف 605089 /03 وفي محلة التبانة على رقم الهاتف 877888 /71 .