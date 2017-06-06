دعوة وسائل الاعلام لتغطية وقائع عملية توزيع نحو 1800 حصة غذائية في مدينة طرابلس

الاثنين, 05 حزيران 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى تغطية وقائع عملية توزيع نحو 1800 حصة غذائية على عددٍ من العائلات في مدينة طرابلس، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني ((CIMIC ووفقاً لما يلي:

- بتاريخ 6/6/2017: باب التبانة والحارة البرانية، اعتباراً من الساعة 9.00.

- بتاريخ 7/6/2017: القبة، جبل محسن، باب الرمل والميناء، اعتباراً من الساعة 9.00.



• ملاحظة: لحسن إجراء التغطية الإعلامية، يتم الاتصال مع الضابط المنسق على رقم الهاتف 877888 / 71 .