دعوة وسائل الاعلام لحضور وتغطية حفل تكريمي لعدد من عائلات العسكريين الشهداء

الاثنين, 31 تموز 2017

تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية حفل تكريمي لعدد من عائلات العسكريين الشهداء يتخلله برنامج فني.



المكان: مطعم بلازا بالاس - طبرجا.

الزمان: يوم الأربعاء الواقع فيه 2 / 8 / 2017، اعتباراً من الساعة 18.00.

كما تتشرف هذه القيادة، بدعوتكم إلى حضور وتغطية اليوم الترفيهي الذي تقيمه مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري لعدد من أبناء العسكريين الشهداء.



المكان: مطعم ماكدونالد وWonder Land – جونيه ( مجمع فؤاد شهاب الرياضي).

الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 3 / 8 / 2017، اعتباراً من الساعة 18.00.