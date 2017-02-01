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دعوة وسائل الاعلام لحضور وتغطية حفل تكريمي لعدد من عائلات العسكريين الشهداء
الاثنين, 31 تموز 2017
تتشرف قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بدعوتكم إلى حضور وتغطية حفل تكريمي لعدد من عائلات العسكريين الشهداء يتخلله برنامج فني.
المكان: مطعم بلازا بالاس - طبرجا.
الزمان: يوم الأربعاء الواقع فيه 2 / 8 / 2017، اعتباراً من الساعة 18.00.
كما تتشرف هذه القيادة، بدعوتكم إلى حضور وتغطية اليوم الترفيهي الذي تقيمه مؤسسة المقدم الشهيد صبحي العاقوري لعدد من أبناء العسكريين الشهداء.
المكان: مطعم ماكدونالد وWonder Land – جونيه ( مجمع فؤاد شهاب الرياضي).
الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 3 / 8 / 2017، اعتباراً من الساعة 18.00.