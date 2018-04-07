دهم غرفة مهجورة في خراج بلدة بريتال

السبت, 14 نيسان 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات غرفة مهجورة في خراج بلدة بريتال، عائدة للمدعو علي زيد اسماعيل المطلوب بموجب عدة وثائق، آخرها بجرم إطلاق نار باتجاه دورية لقوى الأمن الداخلي وإصابة أحد عناصرها بجروح. وقد ضبطت داخل الغرفة المذكورة آلة معدة لتصنيع حبوب الكابتاغون، ومبلغ مالي مزوّر قدره 30300 دولار أميركي، بالإضافة إلى 20 كلغ من حبوب الكابتاغون، و 1 كلغ من مادة الكوكايين، و 5 كلغ من مادة حشيشة الكيف المصنَّعة.

تم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيات.