دهم مخيمات للنازحين السوريين في منطقة السماقية- عكار وتوقيف عدد منهم

الخميس, 05 تشرين الأول 2023

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية- عكار وأوقفت عددًا من السوريّين لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية.

كما ضبطت مبالغ مالية مزوّرة وسيارة غير قانونية إضافة إلى ختم عائد لأمين صندوق إحدى البلدات اللبنانية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.