دهم منازل عدد من المتورطين في الإشكال الذي حصل في بلدة سرعين الفوقا وتوقيف 3 أشخاص

السبت, 16 حزيران 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بالإشكال الذي حصل في بلدة سرعين الفوقا بين أشخاص من آل شومان لأسباب عائلية سابقة، دهمت قوة من الجيش منازل عددٍ من المشتبه بتورطهم في الإشكال المذكور، حيث أوقفت 3 أشخاص، وضبطت بحوزة بعضهم 4 رمانات يدوية، وكمية من الذخائر الخفيفة والأعتدة العسكرية المتنوعة، بالإضافة إلى عددٍ من أجهزة الاتصال.

تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتستمرّ قوى الجيش بتعقب باقي المتورطين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.