دهم منازل مطلوبين في بلدة بريتال – البقاع وتوقيف مواطن و3 سوريين

الاثنين, 02 أيلول 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بعد عملية رصد وتَقَصٍّ نفذتها مديرية المخابرات دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية منازل مطلوبين في بلدة بريتال – البقاع وأوقفت المواطن (م.ص.) الذي كان في مخبأ سري داخل منزله، لإقدامه مع آخرين على تشكيل عصابة تنشط في ترويج المخدرات والأموال المزورة، ومشاركته في عدة عمليات استدراج مواطنين بحجة بيعهم أموالًا مجمدة بهدف سلبهم أو خطفهم، وضبطت في حوزته أسلحة حربية وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من العملات المزورة. وكانت مديرية المخابرات قد ضبطت بتاريخ سابق آلات لتزوير الأموال في منزل الموقوف.

كما أوقِف خلال الدهم السوريون (ر.ح.) و(ع.ش.) و(م.ش) داخل منزل أحد المطلوبين.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.