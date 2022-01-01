دهم منازل مطلوبين في منطقة الليلكي وتوقيف عدد منهم

السبت, 04 تشرين الثاني 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 / 11 / 2023، دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي منازل مطلوبين كانوا قد ظهروا في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي يطلقون النار من أمام إحدى الآليات العسكرية، وقد تعرضت القوة المذكورة لإطلاق نار دون إصابات حيث ردّت بالمثل فأصيب أحد المطلوبين وفرّ إلى جهة مجهولة، وأوقفت المواطن (م.ز.) والسوري (م.ز.) من بينهم.

سلّم الموقوفان وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.