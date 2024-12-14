دهم منازل مطلوبين وتوقيف 4 اشخاص في بعلبك ووادي خالد

السبت, 14 كانون الأول 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 13 / 12 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحمودية – بعلبك، السوريين (م.ع.)، (ف.ن.) و(ح.ن.)، لتشكيلهم عصابات سرقة وسلب بقوة السلاح. ودهمت منازلهم في بلدة الحلانية – بعلبك وضبطت كمية من المخدرات والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية ومسروقات مختلفة.

وبتاريخ 14 / 12 / 2024 دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في وادي خالد – عكار، وأوقفت المواطن (ع.ف.) المطلوب لإطلاقه النار، وضبطت كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر الحربية.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.