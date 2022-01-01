دهم منازل وتوقيف مطلوبين في مناطق مختلفة

الأربعاء, 02 شباط 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 2 /2 /2022، تمكنت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بخعون- الضنية من تحرير المواطن (ب.خ) كما أوقفت الخاطف (ن.م) الذي عمد إلى الخطف لأسباب مادية.

ودهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة السفري- البقاع منزل المواطن (م.م) لضلوعه في تجارة الأسلحة الحربية وأوقفته.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في مدينة زحلة- البقاع المواطن (ش.ب) الذي يعمل في تصليح الأسلحة الحربية. وقد ضبطت داخل منزلي الموقوفين الأخيرين أسلحة حربية ورمانة يدوية وبنادق صيد.

سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.