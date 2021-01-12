دهم منزل في محلة التبانة وتوقيف خمسة أشخاص

الخميس, 27 أيار 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 27 / 5 / 2021، دهمت قوة من الجيش منزل (ن.ع) في منطقة التبانة وأوقفته إلى جانب كل (ب.ع) و(ي.ض) و(م.م) والسوري (م.د)، وذلك على خلفية الاشتباه بقيام أحدهم برمي رمانة يدوية في شارع سوريا ــ منطقة التبانة، وضبطت داخل المنزل أسلحة حربية وكمية من الذخائر والرمانات اليدوية وأجهزة وأعتدة عسكرية. وبنتيجة التحقيقات اعترف (ب.ع) برمي الرمانة اليدوية كما تبيّن أنّ مذكرتي توقيف صادرتين بحقه وبحق (ن.ا) لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة.

سُلم الموقوفون مع المضبوطات، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.