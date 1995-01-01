دهم منزل مطلوب في منطقة الشياح وتوقيف أشخاص في منطقة الحمرا

الخميس, 13 تموز 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

بتاريخ 12 / 7 / 2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح منزل المواطن (ا.ف.) المطلوب بجرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، السرقة، النشل والسلب بقوة السلاح، فرض الخوات، وأوقفته وضبطت في حوزته مسدسين وكمية من الذخائر وعبوتين من مادة باز الكوكايين.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الحمرا المواطن (و.ح) والسوريَّين (ب.م.) و(ع.م.) لإقدامهم على تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح، وإطلاق النار على شخص وإصابته، بالإضافة إلى تعاطي حشيشة الكيف.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.