دورية تابعة للعدو الاسرائيلي أقدمت على اجتياز السياج التقني مقابل بلدتي رامية وعيتا الشعب

الخميس, 07 كانون الأول 2017

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أقدمت دورية تابعة للعدو الاسرائيلي مؤلفة من 10 عناصر وحفارتي خنادق عند الساعة 8.00 من يوم أمس، على اجتياز السياج التقني مقابل بلدتي رامية وعيتا الشعب، حيث عملت على إزالة عدد من أشجار حرجية، ثم قامت برمي كميّة من الصخور والأتربة خارج الخط الأزرق باتجاه الأراضي اللبنانية.

تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.