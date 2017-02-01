دورية تابعة للعدو الاسرائيلي مؤلفة من حفارتي خنادق و9 عناصر أقدمت على اجتياز السياج التقني

الأربعاء, 13 كانون الأول 2017

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أقدمت دورية تابعة للعدو الاسرائيلي مؤلفة من حفّارتي خنادق و9 عناصر، عند الساعة 8.00 من يوم أمس، على اجتياز السياج التقني مقابل بلدة عيتا الشعب، وخرقت إحدى الحفّارات بواسطة حاضورها الخط الأزرق لمسافة متر واحد، ثم غادرت الدورية عند الساعة 16.15 باتجاه الأراضي المحتلة.

وعند الساعة 12.30، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الاسرائيلي قوامها 9 عناصر، على اجتياز السياج التقني مقابل بلدة العديسة والدخول إلى أراضٍ متحفظ عليها لمسافة حوالى 150 متراً ولمدة نصف ساعة.

تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.