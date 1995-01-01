دولة قطر تعلن تزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة ٦ اشهر بقيمة ٣٠ مليون دولار

الخميس, 31 آب 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

أعلنت دولة قطر تزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة ٦ اشهر بقيمة ٣٠ مليون دولار، وذلك في إطار دعم قدرته على الاستمرار في ظل الأزمة الراهنة.

وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على هذه الهبة الكريمة مثمنًا وقوف بلاده إلى جانب المؤسسة العسكرية، وتوفيرها مختلف أشكال الدعم للعسكريين، بخاصة الهبة المالية التي قدمتها مؤخرًا لمساعدتهم على الصمود في وجه الصعوبات المعيشية.