رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم تفقّد قاعدة رياق الجوية ومدرسة القوات الجوية وقيادة فوج التدخل السادس ومدرسة تدريب أفواج الحدود البرية

الأربعاء, 14 تموز 2021

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قبل ظهر اليوم كلاً من قاعدة رياق الجوية ومدرسة القوات الجوية وقيادة فوج التدخل السادس ومدرسة تدريب أفواج الحدود البرية، حيث استمع إلى إيجاز حول المهام التي تضطلع بها كل قطعة إضافة إلى الإجراءات الأمنية المتخذة لحفظ الأمن من قبل فوج التدخل السادس، وأعطى توجيهاته للعسكريين ودعاهم إلى اليقظة والتنبّه لأي محاولة للإخلال بالأمن مشدداً على أن الواقع المأزوم الذي يمر به وطننا وتداعيات الأزمة الاقتصادية لن تشكل حائلاً أمامكم دون الوقوف بحزم في وجه كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار، فالسلم الأهلي خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه.

وأكد أن قيادة الجيش التي تعي عمق الأزمة وتداعياتها على العسكريين لن تألو جهداً في العمل بكل الإمكانات للتخفيف من معاناتهم. بعد ذلك حضر رئيس الأركان تمريناً تكتياً بالذخيرة الحية نفذه عناصر الفوج المذكور، وفي الختام قام بتهنئة العسكريين واللبنانيين عموماً لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.