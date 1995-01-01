رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك تفقّد منطقة جبل لبنان العسكرية

الجمعة, 20 كانون الثاني 2017

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك منطقة جبل لبنان العسكرية، حيث جال في قيادتها ومنشآتها والوحدات التابعة لها، كما تفقد المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، ومديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC، وفوج المضاد للدروع، وجهاز تأليل عمل الأركان، واطلع على أوضاعها ونشاطاتها المختلفة، ناقلاً إلى الضباط والعسكريين توجيهات قائد الجيش العماد جان قهوجي.

وقد أثنى رئيس الأركان على جهودهم لتطوير العمل في مجالات اختصاصاتهم، مؤكداً تكامل مهمات الوحدات اللوجستية والإدارية والطبية والتدريبية مع مهمات الوحدات القتالية، وأهمية الكفاءة والاحتراف والالتزام المهني والأخلاقي في القيام بمختلف الوظائف والواجبات، ومشدداً على أن الدور الإنمائي الذي يؤديه الجيش عبر مديرية التعاون العسكري - المدني CIMIC، والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، والطبابة العسكرية، والوحدات الأخرى في أماكن انتشارها، إنما يزيد من روابط اللحمة بين العسكريين والمواطنين، ويعزز المناعة الوطنية في مواجهة الأخطار والتحديات.