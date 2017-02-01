رئيس الأركان تفقّد الوحدات العسكرية المنتشرة في مدينة بعلبك وضواحيها

الخميس, 30 آذار 2017

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك قبل ظهر اليوم، الوحدات العسكرية المنتشرة في مدينة بعلبك وضواحيها، حيث جال في مراكز لواء المشاة السادس ومعهد التعليم وفوج الحدود البرية الرابع، واطلع على إجراءاتها الأمنية ونشاطاتها التدريبية، ثمّ اجتمع بالضباط والعسكريين ناقلاً إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقد شدّد رئيس الأركان على تلازم الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب والحفاظ على سلامة المواطنين، مع النشاط التدريبي للحفاظ على جهوزية الوحدات العسكرية وكفاءتها القتالية، مؤكّداً أنّ الجيش لن يسمح للمخلّين بالأمن باستغلال حربه على الإرهاب، للإمعان في ارتكاب الجرائم المنظّمة، فهؤلاء لن يكونوا على الإطلاق في مأمن من قبضة الجيش وإصراره على توقيفهم وإحالتهم على العدالة.

وختم مشيراً إلى أنّ الثقة الوطنية العارمة بالمؤسسة العسكرية، تحتّم التزام العسكريين كافة، أعلى درجات المناقبية والانضباط، والاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب، وحمايته من أيِّ خطرٍ خارجي أو داخلي.