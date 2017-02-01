رئيس الأركان تفقّد الوحدات العسكرية المنتشرة في مناطق القاع ورأس بعلبك وعرسال

الجمعة, 28 تموز 2017

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك قبل ظهر اليوم، الوحدات العسكرية المنتشرة في مناطق القاع ورأس بعلبك وعرسال، حيث جال في مراكزها واطلع على أوضاعها وإجراءاتها الميدانية، ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وزوّدهم التوجيهات اللازمة.

وقد نوّه اللواء الركن ملّاك بجهودهم وتضحياتهم خلال الأيام الماضية لناحية ضرب خطوط تسلّل الإرهابيين باتجاه بلدة عرسال أو مخيمات النازحين، وبالتالي تأمين حماية الأهالي وإبعادهم عن ساحة الاشتباكات، بالإضافة إلى تأمين وصول المساعدات الغذائية والطبية لهذه المخيمات بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي.

وأشار رئيس الأركان إلى أنّ النازحين في المخيمات هم في حمى الجيش، الذي يحرص على سلامتهم كالمواطنين اللبنانيين، ويتعامل معهم بروح الأخوّة والعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين اللبناني والسوري، لكنّ وجود المسلحين بين صفوفهم يعقّد هذه العلاقة، والمطلوب منهم العمل على تجنّب الإرهابيين والتعاون مع الجيش في هذا الإطار، مؤكداً أن حرب الجيش ضدّ الإرهاب ستبقى مفتوحة حتى تحرير آخر شبر من الحدود الشرقية، والمعركة القادمة ستكون فاصلة، وسينتصر الجيش فيها لا محالة، كما انتصر سابقاً في جميع المواجهات التي خاضها ضدّ التنظيمات الارهابية، وذلك بالاستناد إلى الكفاءة القتالية لوحداتنا، وإلى ثقة اللبنانيين على اختلاف مكوّناتهم بالمؤسسة العسكرية وإجماعهم على دورها الوطني.

وختم رئيس الأركان داعياً العسكريين إلى مزيد من اليقظة والاستعداد الأقصى للقيام بالمهمّات المرتقبة في القريب العاجل.