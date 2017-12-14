رئيس الأركان تفقّد قيادتي لواء المشاة السادس وفوج الحدود البرية الرابع

الخميس, 14 كانون الأول 2017

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك قبل ظهر اليوم، قيادتي لواء المشاة السادس وفوج الحدود البرية الرابع في ثكنة محمد مكي بعلبك، حيث اطّلع على نشاطاتهما التدريبية، ومهمّاتهما العملانية والأمنية، خصوصاً ملاحقة المخلّين بالأمن ومرتكبي الجرائم على أنواعها. بعد ذلك، تفقّد المراكز المتقدّمة لفوج الحدود البرية الرابع في جرود منطقة بعلبك على الحدود اللبنانية السورية، واطّلع على الشؤون الحياتية لعناصر المراكز، وعلى عمل أبراج المراقبة والتجهيزات والتقنيات الحديثة المستخدمة لضبط الحدود.

وقد نوّه رئيس الأركان بجهود العسكريين وتحمّلهم الظروف المناخية القاسية فوق أعلى القمم وبإمكانات لوجستية محدودة، لأداء المهمة الموكلة إليهم بكفاءة عالية، مشدداً على إعطاء الأولوية لمهمّة ضبط الحدود من أعمال التسلّل والتهريب بالاتجاهين، كونها تنعكس مباشرةً على أمن القرى والبلدات الحدودية واستقرار الداخل بصورة عامة، كما تسهم في حماية المصالح الاقتصادية للدولة، مؤكداً بأنّ أيّ اعتداء على عناصر الجيش أو المواطنين سيواجه بحزم ، ولن يكون الفاعلون بمأمن من قبضة الجيش وإصراره على توقيفهم وإحالتهم على العدالة.