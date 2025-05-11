رئيس الأركان يتفقد عددًا من الوحدات العسكرية المنتشرة في الشمال لحفظ أمن العملية الانتخابية

الأحد, 11 أيار 2025

تفقَّدَ رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده قيادة لواء المشاة العاشر في منطقة كفرشخنا – زغرتا، وغرفة العمليات الفرعية في ثكنة جورج نغيوي - عندقت، واطّلع على الإجراءات المتخذة لمتابعة عمل الوحدات العسكرية والمجريات المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية. كما جال على عدد من الوحدات المنتشرة في منطقتَي القبيات وطرابلس ضمن إطار حفظ أمن العملية الانتخابية، مثنيًا على جهود العسكريين لضمان أمن هذه العملية.