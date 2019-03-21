رئيس الأركان يتفقد قيادة لواء الدعم ـــ الريحانية والأفواج التابعة له

الأربعاء, 17 تموز 2019

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قيادة لواء الدعم في الريحانية، حيث جال على الأفواج التابعة له : الإشارة، الهندسة، المضاد للدروع، واطّلع على سير العمل فيها، واستمع إلى إيجاز عن مهمات اللواء والأفواج المذكورة، وعن الدور الذي تؤدّيه في تأمين الدعم لمختلف قطع الجيش ووحداته.

والتقى رئيس الأركان الضباط والعسكريين وزودهم بالتوجيهات اللازمة، مثنياً على جهودهم للمحافظة على الأمن والاستقرار، مؤكداً أن الجيش عازمٌ على حفظ السلم الأهلي مهما كانت التحديات.