رئيس الأركان يتفقد كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي وقاعدة بيروت الجوية

السبت, 07 كانون الأول 2019

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قبل ظهر اليوم، كلاً من قيادة كتيبة الحراسة والمدافعة عن مطار رفيق الحريري الدولي وقاعدة بيروت الجوية، واستمع إلى إيجاز حول مهماتهما المنفذة، وقام بجولة ميدانية في الجناح الفني للقوات الجوية، ثم اجتمع إلى الضباط والعسكريين ونقل إليهم توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وفي كلمته للعسكريين، أشار إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة وحساسة في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة، والتي تتطلب من الجميع الحكمة في التعاطي مع المهمات المستجدة، والدقة واليقظة في تنفيذها. ونوه رئيس الأركان بأداء الجيش خلال هذه المرحلة، والذي أثبت نجاحه في مهمة حماية الاستقرار وحفظ الأمن والسلم الأهلي، كما شدد على ضرورة إبقاء الطرقات مفتوحة وعدم السماح بالتعرض للأملاك العامة والخاصة.

وختم اللواء الركن العرم مؤكداً وجوب التحلي بالوعي والمسؤولية وعدم الأخذ بالشائعات والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش، وقائلاً لهم: "أنتم حراس السيادة وبكم يشمخ الأرز ويبقى الوطن".