رئيس الأركان يتفقد كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الأربعاء, 03 تموز 2019

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قبل ظهر اليوم كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، حيث اطّلع على سير التعليم والتدريب واجتمع بضباط الكلية وزوّدهم بتوجيهات القيادة، مشيداً بمهنيتهم وكفاءتهم الأكاديمية العالية. واعتبر أن الكلية صرح عريق يصقل منهجيّة الفكر والقدرة على التخطيط، ويخرّج أجيالاً صاعدة وواعدة من القادة الذين يساهمون في ضمان مستقبل يليق بالوطن وأبنائه.

بعد ذلك حضر رئيس الأركان تمريناً على المشبه التكتي، يحاكي القضاء على مجموعة إرهابية انتشرت في بعض المناطق الشمالية، وهي فرضية تساعد في تفعيل منظومة القيادة والسيطرة للوحدات المنفِّذة، وتزيد القدرة على التنسيق بين تلك الوحدات وتنمية مبادرة القادة عملانياً.